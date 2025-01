De Galapagos afvoeren van de UNESCO-lijst van werelderfgoed in gevaar? Weblog • 21-06-2009 • leestijd 1 minuten • bewaren

De minister van Milieu van Ecuador, Marcela Aguiñaga, gaat in de week van 22 tot 30 juni bij de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) verzoeken om de Galapagos van de lijst werelderfgoed in gevaar te halen. De commissie komt in die week bijeen in Sevilla in Spanje. Zij zal op 25 juni in het Casa de America in Madrid een lezing houden over de Galapagos als knooppunt van het milieubeleid van Ecuador.

Het Centrum van Werelderfgoed van de UNESCO is het niet eens met de zienswijze van de minister en wil Galapagos op de lijst houden.

Op 26 juni 2007 is de Galapagos op de UNESCO-gevarenlijst geplaatst, als reactie op de verstoringen van het milieu veroorzaakt door het groeiende toerisme, de immigratie en de grootschalige introductie van niet-inheemse soorten.

Ik zie bouwprojecten, grotere havens en in de afgelopen maand drie ernstige milieubedreigende situaties door inadequaat menselijk handelen. Twee daarvan heb ik in mijn vorige weblog genoemd, de derde was het kantelen van een vrachtauto met kraan in de haven van Isabela. Op de vrachtauto stonden containers met polylast, een coating op waterbasis, Verschillende containers verdwenen in de golven en spoelden een tijdje later op het strand van Puerto Villamil aan. Sommige containers waren ernstig beschadigd en lekten.