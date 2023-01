Enige wetenschapsillustratie-opleiding van Europa zit in Maastricht

Studenten die de master volgen komen deels uit de wetenschappelijke hoek en houden erg van tekenen, of ze zijn juist opgeleid als illustrator of kunstenaar en willen meer de wetenschappelijke kant op. Je moet er dan wel goed tegen kunnen dat je eigen smaak of gevoel ondergeschikt is aan het doel van de tekening. Merlijn van Bijsterveld is zo iemand. Hij is al jaren aan het werk als illustrator en is nu eerstejaars student in Maastricht. Als opdracht tekent hij een gipsmodel van een leeuw na, met de focus op de spieren (zie foto).