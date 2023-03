De Ecotopenkaart brengt de wadbodem in beeld

De afgelopen drie jaar heeft Rijkswaterstaat, in samenwerking met de Universiteit Utrecht en met ondersteuning van Wageningen Marine Research, een computersysteem ontwikkeld dat zelfstandig geomorfologische elementen zoals zandplaten met bepaalde ribbelstructuren, slik of schelpdierbanken, kan herkennen. Dit gebeurt via zogenoemde machine learning beeldherkenning. De ecotopenkaart is een goede aanvulling op het beheer in de Wadden.

Vanaf nu krijgt elk jaar een deel van de kaart een update. Daarvoor is de Waddenzee opgedeeld in zes gebieden. Dit gebeurt systematisch en via dezelfde typologie. Elke zes jaar is het hele Waddengebied dan opnieuw in kaart gebracht. Op de lange termijn geeft dit inzicht in de veranderingen in natuurwaarden van de Waddenzee. De ecotopenkaart is ook digitaal te bekijken: klik hier!