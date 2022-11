De dynamiek van stuifzanden Fragment Radio • 20-06-2021 • leestijd 1 minuten • 783 keer bekeken • bewaren

Onderzoeker Laurens Sparrius op het Wekeromse Zand © Jeannette Parramore

Stuifzanden zijn voortdurend in beweging, tenminste: dat is de bedoeling. Maar zonder intensief beheer verandert stuifzand binnen no time in een gebied waar bomen en grassen het zand steeds meer inperken. Dertien jaar onderzoek komt met resultaten en adviezen voor beheer.

Stikstof