De duif: symbool voor de vrede

Het is niet zo gek dat er zoveel stadsduiven op de Dam in Amsterdam zitten. De stadsduif is een gedomesticeerde variant van de rotsduif, die in Nederland niet voorkomt. Hij wordt nog wel eens verward met de houtduif, die weliswaar ook in de stad leeft maar ook in buitengebieden en op akkers te vinden is. De houtduif leeft ook vooral in stedelijk groen, waar de stadsduif zich het meest thuisvoelt in een versteende omgeving. De stadsduif is een ultieme opportunist en leeft van wat er maar voor handen is: een weggegooide boterham met kaas of een patatje oorlog, het maakt de duif niets uit. Tegelijkertijd is de duif weer een essentiële voedselbron voor roofvogels in de stad.