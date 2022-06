De duif als ultieme stadsbewoner

Hoeveel duiven er precies zijn in Nederland, is onbekend. Ze worden maar mondjesmaat geteld, in Utrecht bijvoorbeeld is er helemaal geen onderzoek gedaan naar de duif. Wat we wel weten, is dat er in Amsterdam het meeste duiven zitten, gevolgd door Rotterdam en pas daarna Utrecht. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de voedselvoorraad: toeristen laten in onze hoofdstad overal voedsel slingeren, wat door duiven wordt opgeruimd. Ook nestgelegenheid speelt een rol: in Amsterdam staan veel oude gebouwen en bruggen waar op randen en richels de stadsduiven hun nesten bouwen. Maar in hoeverre dit echt de oorzaak is van het verschil in aantallen is onbekend. Om wat meer duidelijkheid te scheppen over het leven van de duiven in Utrecht, hebben Groenlich en Schaake een grote Utrechtse duiventelling op touw gezet. Schoolklassen worden in groepjes opgedeeld en moeten in verschillende kilometerhokken een uur lang duiven tellen. Zo kun je in korte tijd een heel groot gebied beslaan.