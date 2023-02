Kruiden en bloemen verstevigen de dijken van de toekomst

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Anderhalf jaar geleden zorgde hevige regenval voor een ongekende overstroming in het Zuid-Limburgse Valkenburg. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) moet ervoor zorgen dat de komende 50 jaar bijna 1.500 kilometer dijk versterkt gaat worden. Traditioneel gebeurt dat door een dijk te verzwaren met klei of zand en te verbreden. Maar een groep wetenschappers heeft een andere, misschien wel betere manier bedacht.

Op de dijk langs de Maas, in de buurt van Wijchen, staat op dit moment een grote installatie, die om de paar seconden grote hoeveelheden water van boven op de dijk naar beneden stort. Hier wordt getest hoe de dijk zich houdt bij een uitzonderlijke noodweersituatie, harde storm en hevige regen, waarbij grote golven rivierwater over de dijk gestuwd worden. Het is niet zomaar een dijk: het is één van de meest kruidenrijke dijken van Nederland. Het idee van het project ‘Future dikes’ (van o.a. onderzoekers van Wageningen Universiteit en de Radboud Universiteit) is dat juist kruidenrijke dijken beter bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden dan de meeste huidige dijken, waar maar enkele grassoorten groeien.