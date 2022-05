De dijken van de toekomst

In de komende dertig jaar moet er 1.500 kilometer aan dijken versterkt worden, zodat deze aan de nieuwe veiligheidsnormen voldoen. Traditioneel betekent het bouwen van hogere en bredere dijken, een omvangrijke, tijdrovende en kostbare onderneming. Om erachter te komen of er een effectieve en veilige, maar minder ingrijpende manier is om dijken te herstellen en duurzaam te beheren, is onlangs het startschot gegeven voor het project Future Dikes, dat de Nederlandse dijken wil verstreken met een soortenrijke grasbekleding.

“Op de meeste dijken vind je alleen maar grassen”, zegt Nils van Rooijen van Radboud Universiteit. “Maar we hebben ook een opdracht om wat te doen aan het verlies van biodiversiteit”. Eén en één is twee, of eigenlijk drie. Want door meer soortenrijkdom op dijken worden die minder gevoelig voor droogte, en versterk je ze dus al. Waardoor geldverslindende, traditionele dijkversterking niet meer nodig is.