De Deurnsche Peel is nu beter voorbereid op een natuurbrand

“Hier in de Deurnsche Peel zijn inmiddels de kades verstevigd, zodat we er met brandweerwagens overheen kunnen, zonder dat we wegzakken”, vertelt Joost van de Broek. Hij is adviseur brandweerzorg van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Verder zijn ze in de Deurnsche Peel bezig geweest met het aanleggen van stoplijnen: lijnen in het landschap waar de begroeiing is weggemaaid om de brand daar te stoppen. “En we hebben brandtrappen weggehaald”, vult boswachter Lieke Verhoeven van Staatsbosbeheer aan. Brandtrappen zijn houtwalletjes die vaak aan de rand van de heide staan, maar die er wel voor kunnen zorgen dat de brand overslaat naar een ander deel van het gebied.