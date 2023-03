De brandweerman en zijn slechtvalken

Elke ochtend als brandweerman Neal Mennuti de kazerne aan het Museumplein binnenstapt, kijkt hij meteen naar de linkertoren van het Rijksmuseum. Want daar zitten ze; het paar slechtvalken van de Beleef de Lente webcams. “Zo mooi dat je die natuur zo midden in de stad kunt zien, heel bijzonder”, aldus de brandweerman.

Beleef de Lente vertoont ook dit jaar weer beelden van twee verschillende slechtvalkkasten. Een kast in de Mortel, Noord-Brabant en een kast bovenop het Rijksmuseum, in hartje Amsterdam. De gebouwbeheerder van het Rijksmuseum, Igor Santhagens, hoorde in 2021 dat er slechtvalken rondhingen op het Rijksmuseum. In allerijl liet hij twee nestkasten bouwen. Het eerste jaar bleven de kasten helaas onbewoond, maar in 2022 was het raak. Onder de klok van de linkertoren zit een aanvliegplank. Daarachter staat de kist waarin de slechtvalken hopelijk ook dit jaar weer gaan broeden.

Slechtvalkliefde

Brandweerman Neal vindt de snelheid waarmee de slechtvalk jaagt bewonderenswaardig. “Het zijn de snelste vogels ter wereld, ze kunnen wel 300 kilometer per uur vliegen. Fantastisch. Weet je dat de slechtvalk in Japan Hayabusa heet, de snelste motor ter wereld is er naar vernoemd, prachtig!”. Ook Roely Bos van de Vogelwerkgroep Amsterdam volgt de Amsterdamse slechtvalken al jaren. “Het is zo prachtig deze vogels in de stad te zien. Ze hebben hier genoeg te eten, vooral duiven en halsbandparkieten zijn een lekker hapje voor de roofvogels.”

Slechtvalk met prooi © Roely Bos

Ladderwagen

Roely Bos van de Vogelwerkgroep Amsterdam gaat samen met verslaggever Merlijn Schneiders naar de brandweerkazerne van Neal om met hem naar de slechtvalken te kijken. En om samen in de ladderwagen te stappen om op 24 meter hoogte een nog beter zicht te krijgen op deze rappe roofvogel. Als ze hoog in de lucht zitten, zien ze de vogel wegvliegen van de toren en enkele minuten later weer landen op de toren van het Rijksmuseum. Na bestudering van de foto’s van Roely blijkt dat deze vogel even snel een houtduif heeft gevangen.

Brandweerman Neal Mennuti © Merlijn Schneiders