De boomleeuwerik zingt 'lulululula' | Vogelzangcursus #5

Het Drouwenerszand is het enige actieve stuifzandgebied dat nog over is op de Hondsrug. Bertil Zoer van het Drentse Landschap neemt natuurfilmer Stijn Philips mee op zoek naar de boomleeuwerik. Bekijk hieronder het fragment:

In de cursus Vogelzang 2024 gaat Vroege Vogels radio op pad met twee grote kenners van de vogelzang. Vogelaar Dick de Vos ontwikkelde een determinatiesleutel om vogels op naam te brengen door middel van hun zang en/of roep. Hij schreef daarover onder andere de boeken 'Wat zingt daar' en de 'Veldgids Vogelzang'. Henk Meeuwsen begon al op jonge leeftijd met het maken van geluidsopnames in de natuur. In 2000 richtte hij Meeuwsen Natuurgeluiden op. Zijn geluidsopnames zijn te horen in vele natuurfilms, documentaire en op een app.