De binnenstad van Utrecht zit vol met vroedmeesterpadden

Overdag zijn de meeste inwoners van de binnenstad van Utrecht zich van geen kwaad bewust. Maar zodra het donker begint te worden kun je ze op verschillende plekken horen: de hoge piepjes, of fluitjes, die de vroedmeesterpadden maken. Anne Gadella woont in de binnenstad en vond het geluid zo inspirerend, dat ze er een kinderboek over besloot te schrijven. Onze verslaggever Pleun Aarts gaat bij haar langs.