De anatomie van een eend

Kas Koenraads probeert aan de hand van de anatomie van dieren te ontrafelen hoe het dier in elkaar zit en wat de link met zijn omgeving is. Zo krijgt hij kennis over waar dieren tegen aan lopen of waarom het niet goed gaat met een diersoort. Dit onderzoeken is niet altijd even makkelijk, omdat je gedrag onderwater bijvoorbeeld niet goed kunt observeren. Door ín het lichaam van een dier te kijken, kun je zien op welke wijze er aanpassingen zitten in de anatomie. Zo zit een wintertaling anders in elkaar dan een nonnetje. Alleen al de snavel, de nek, maar ook de stand van de poten zegt iets over hun gedrag en voedsel.