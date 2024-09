David van Gennep stopt na 43 jaar bij stichting AAP

David van Gennep is er al vroeg bij als dierenbeschermer. Als jongen van 12 bouwt hij in de tuin van zijn ouderlijk huis volières om dieren uit het lokale vogelasiel op te vangen. De dieren kunnen weg als ze willen, maar worden bijgevoerd zo lang ze blijven. Zoals ekster Dikkie. David: ‘Ik weet nog heel goed dat hij bij ons thuis alle knoppen uit de cyclamen had gepikt, de planten waar mijn moeder zo dol op was’. Jaren later komt Van Gennep via zijn dwergpapegaai Poekie in contact met Okko Reussien, de oprichter van Stichting AAP in Amstelveen. Toen nog een relatief klein opvangcentrum voor apen en andere uitheemse dieren. Uiteindelijk begint hij in 1981 als vrijwilliger bij de stichting. Als hij jaren later de leiding heeft overgenomen verhuist AAP naar Almere en groeit het uit tot een professionele dierenwelzijnsorganisatie.

Chimpansees, berberapen, Japanse makaken, maar ook andere zoogdieren als wasberen en servals. Al vanaf 1981 werkt David van Gennep tussen deze dieren bij dierenwelzijnsorganisatie en opvangcentrum stichting AAP. Eerst als vrijwilliger, en vanaf 1991 als directeur. Tientallen jaren zet hij zich in voor een betere toekomst voor exotische zoogdieren. Ook strijdt hij lang voor de invoering van de Nederlandse positieflijst voor huisdieren. Met succes, want 1 juli dit jaar is het dan eindelijk zover. Volgende week op Dierendag zwaait Van Gennep af als directeur.

Circusdieren

Van Gennep wil met stichting AAP niet alleen een opvanghuis zijn voor dieren. Hij zet zich ook in voor betere wetten en regels om dierenleed tegen te gaan en om de wetgeving rond de invoer en verkoop van dieren aan te passen. AAP richt zich vooral op dieren in entertainment, het bezit van exotische huisdieren en illegale handel in dieren. Ook richt Van Gennep samen met andere dierenwelzijnsorganisaties ‘Wilde dieren de tent uit’ op. Het doel is om in Nederland te zorgen voor een verbod op wilde dieren in circussen. Met succes, want in 2015 stelt het zittende kabinet inderdaad een verbod in.

© bron pixabay

Positieflijst

Al in 1992 werd in de Wet Dieren vastgelegd dat er een positieflijst moest komen om de wildgroei aan exotische dieren in de huiskamer tegen te gaan. Nederland was daarmee het eerste land in Europa dat over dit idee sprak. Na landen als België, Luxemburg en Italië heeft ons land sinds 1 juli dit jaar ook een positieflijst zoogdieren (de huis- en hobbydierenlijst). Op de lijst staan soorten die door experts als geschikt zijn beoordeeld voor particulier bezit, zoals de fret, de cavia, de grote Egyptische renmuis, maar ook de kameel. Dieren die niet op de lijst staan, zoals de genetkat, de Indische muntjak of de serval mogen dus niet als huisdier worden gehouden.

Marktplaats

Ook Vroege Vogels besteedde meerdere malen aandacht aan de langlopende discussie rond de totstandkoming van de positieflijst en de handel in wilde dieren. Zo startte het programma in 2012 een petitie om de handel van wilde dieren op Marktplaats te doen stoppen. In 2015 was toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma te gast bij Vroege Vogels met het bericht dat na 22 jaar er een positieflijst was. Maar daar werd in 2017 door de rechter een streep doorgezet omdat de lijst onvolledig onderbouwd was. Stichting AAP probeert de positieflijst nu ook in de rest van Europa op de kaart te zetten.

Achille

Sinds 2009 heeft stichting AAP ook een opvangcentrum in Spanje. Hier worden naast apen ook grote katachtigen opgevangen. De eerste dieren die worden opgevangen is een groep besmette chimpansees uit een laboratorium, die nergens anders meer terecht kunnen. Met veel van de opvangen dieren heeft Van Gennep een speciale band. Zoals chimpansee Achille, die na een aantal jaar optreden in een Frans circus tientallen jaren werd opgesloten in een kleine, verduisterde stalen kooi. Van Gennep redt het dier, maar dat gaat bijna mis: ‘Toen we bij het circus aankwamen en de eigenaar daar lucht van had gekregen, hoorden wij dat hij een geweer was gaan halen om Achille dood te schieten. Het was niet de bedoeling dat we hem levend meekregen’. Nog steeds heeft Van Gennep een bijzondere band met de chimpansee en loopt hij regelmatig een ommetje met het dier.