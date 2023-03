Dataverbruik belangrijk aandeel in CO2-uitstoot bedrijven

Op zaterdag 18 maart is het Digital Cleanup Day. Het dataverbruik door opslag van online bestanden zorgt wereldwijd voor een uitstoot van 900 miljoen ton CO2. Deze uitstoot groeit in hoog tempo door. Stefan Romijn, adviseur duurzaam ondernemen vindt dat dit onder andere komt door onnodig opslaan van data. Hij stelt voor dat bedrijven hun CO2-uitstoot moeten verminderen door digitaal op te ruimen.

Stefan Romijn zegt: "Een mailtje versturen staat gelijk aan een half uur branden van een ouderwetse gloeilamp. Opslag in datacenters veroorzaakt al meer uitstoot dan al het vliegverkeer bij elkaar. Bedrijven nemen dataverbruik vaak nog niet mee in hun CO2-footprint. Stichting Stimular heeft afgelopen jaren het aandeel van dataverbruik in de CO2-footprint van enkele bedrijven in kaart gebracht. Bij deze bedrijven varieerde het aandeel van data van 10 tot bijna 50 procent van de uitstoot."