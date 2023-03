Dassenburcht ontregelt treinverkeer: volg de laatste ontwikkelingen

Volgens spoorbeheerder ProRail zitten er op veertig locaties van het land dassen bij en onder het spoor. Dit is met name in het oosten van Nederland. Volgens een woordvoerder is dit al jaren bekend en worden deze plekken nauwlettend in de gaten gehouden. Hij spreekt echter van een uitzonderlijke situatie in het Friese Molkwerum en het Brabantse Esch, waar momenteel geen treinen rijden vanwege de vrees dat door de dassen het spoor verzakt. "Maar de dassen zijn wel duidelijk in opkomst."

Door de aanwezigheid van dassen onder het spoor zijn twee trajecten in Nederland op dit moment gesloten, uit angst dat het spoor verzakt. Dit is in het Friese Molkwerum en het Brabantse Esch. Over de situatie is een spoedoverleg gaande met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Volg in dit artikel de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de aanpak van deze dassenburchten.

De dassenburchten bij Molkwerum en Esch waren al bekend bij ProRail en er waren procedures gestart voor herstel. De laatste dagen bleek echter uit inspectie dat de dassen opeens veel actiever waren gaan graven met directe gevolgen voor de veiligheid van het spoor.

Beschermde diersoort

Omdat de das een beschermde diersoort is, kan ProRail niet zomaar maatregelen nemen. Hiervoor is eerst toestemming nodig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). "De dassen leiden niet overal tot problemen, we kunnen ze dan ook niet zomaar wegjagen", zegt de woordvoerder.

Das op zoek naar voedsel © Fotograaf: Wouterd

Kunstburcht bouwen

ProRail verwacht voor het verplaatsen van de dassen in Molkwerum (Friesland) deze week nog toestemming te krijgen. De spoorbeheerder begon hier afgelopen zondag met de bouw van een kunstburcht. De dieren moeten de komende tijd hun huidige onderkomen verlaten, waarbij gebruik wordt gemaakt van ontmoedigingsmaatregelen zoals geursporen en licht en geluid. De woordvoerder verwacht dat het hele proces, inclusief herstel van het spoor en het plaatsen van kilometers aan hekwerk in de grond om te voorkomen dat de dieren terugkeren, meer dan een maand gaat duren.

Of deze aanpak ook in Esch wordt toegepast, is nog onduidelijk. Volgens ProRail kan het zijn dat de situatie hier anders is.

Dassen in Duitsland

De problemen die dassen veroorzaken aan het spoor zijn niet beperkt tot Nederland. Ook in Duitsland zorgen de dieren voor uitgevallen treinen. Zo is een spoorlijn tussen Unna en Frödenberg gesloten omdat een groep van 39 dassen zich daar gevestigd heeft. Voorlopig is nog niet besloten hoe het probleem opgelost moet worden. Het verjagen van alle dassen is lastig en kost veel tijd. Daarna zouden alle gaten in de grond moeten worden opgevuld. Naar schatting zou dat 6 miljoen euro kosten.

Ook elders in Duitsland hebben de dassen voor problemen gezorgd. Bij Freinsheim was het spoor in 2021 en 2022 meer dan een jaar gesloten door de gangen die de dassen hadden gegraven. De Deutsche Bahn had toestemming om op de dieren te jagen en ze te doden, maar de spooraanbieder heeft niet één das kunnen vangen. Waarschijnlijk zijn de dieren uit zichzelf weggetrokken. Er waren veel herstelwerkzaamheden omdat de dassen tunnels tot wel 9 meter diep hadden gegraven.

Bron: ANP