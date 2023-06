Das: roofdier dat wormen eet

Zijn kop is wit met twee brede zwarte strepen. De das heeft kleine zwarte ogen, kleine wit-zwarte oren en een zwarte neus. Zijn staart is wit en onder de staart zitten geurklieren waaruit een muskusachtige afscheiding kan worden afgegeven. De das heeft stevige tenen met lange, gekromde nagels, waarmee hij uitstekend kan graven.

Voedsel

Regenwormen zijn het lievelingskostje van de das. 's Nachts komen de wormen boven de grond om van bladeren te eten. De das hoort het geritsel en trekt de regenwormen voorzichtig uit de grond. Op één nacht kan een das wel honderd regenwormen eten. Verder eet de das wat er in het seizoen veel te verkrijgen is. In het voorjaar en de zomer zijn dat vooral insecten, slakken en kikkers. In de herfst eet de das meer appels, peren, kersen en mais. Tijdens de winterperiode is er minder eten te vinden. De das teert dan vooral op zijn vetreserves.

Nederland

De das komt in bijna geheel Europa voor. In Nederland komt de das vooral voor op de hogere gronden in het oosten, zuiden en midden van het land. De meeste dassen komen voor op de Veluwe, in oostelijk Noord-Brabant en Zuid-Limburg. Rond 1900 leefden er naar schatting 12.000 dassen in Nederland, maar dat aantal was in 1960 gedaald tot ongeveer 1200, voornamelijk door vervolging. Sinds het beschermingplan voor de das groeit de Nederlandse populatie weer. Er zijn nu naar schatting weer 5.000-6.000 dassen.

Verkeersslachtoffers

Momenteel is de grootste bedreiging van de das de sterfte door verkeer. Met regelmaat worden dode dassen aangetroffen aan de kant van de weg, overreden. Naast de mens heeft de das geen vijanden in Nederland.