Das houdt een uitgebreide schoonmaakbeurt

Hoewel dassen zich vaak in groep schoonmaken, houdt deze das een uitgebreide schoonmaakbeurt op zichzelf. Mogelijk is hij zichzelf niet alleen aan het wassen, maar verwijdert hij ook alle vlooien in zijn vacht. Ze hebben vaak last van een typische soort vlooi die allen op dassen voorkomt. Die nestelen zich vooral rond de nek en de rug en de vlooien maken de das zwakker. Het is dus belangrijk dat de das zich van die vlooien ontdoet. Dat doen ze door zich regelmatig te wassen en te graven in aarde wat kan helpen om vlooien weg te houden. Natuurfilmer Hendrik Timmer kon deze das vastleggen aan de rand van het Hijkerveld bij Drenthe. "In deze houding lijkt hij sterk op een Reuzen Panda", schrijft hij.