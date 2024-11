Dartelend edelhert bij zonsopgang, keverslak en zwarte ruiters

Een dartelend jong edelhert het ochtendlicht, een asgrauwe keverslak die zich over het wad beweegt en zwarte ruiters in groep op zoek naar eten. Deze filmpjes en meer zie je deze week in de rubriek Zelf Geschoten van de Vroege Vogels uitzending over Groningen. Fred van der Tak wint deze week met zijn prachtige beeld van edelherten bij zonsopkomst in de Oostvaardersplassen. In de video zien we een jong exemplaar over het veld dartelen. Het kalf van een edelhert blijft een tweetal jaar bij de moeder. De eerste zes tot tien maanden wordt het jong ook nog gezoogd.