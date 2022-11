Damherten dagen elkaar uit | Zelf Geschoten

Na de bronst van het edelhert is het de beurt aan het damhert. Die gevechten zijn niet zo heftig als bij de edelherten, en er vallen niet vaak slachtoffers. Toch lijkt het er best hard aan toe te gaan! En hoor je de bronstroep van het damhert? Die klinkt als een snurkend geluid. Gefilmd door Sandra Teer in de Amsterdamse Waterleidingduinen.