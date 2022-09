Damhert schuurt geweibast af | Zelf Geschoten

Het gewei is een goed middel voor mannetjes om elkaars kracht te meten zonder echt in gevecht te hoeven gaan. Wanneer het toch tot een gevecht komt, is niet zozeer de grootte belangrijk maar de breuksterkte. Ernstige verwondingen komen zelden voor. Sommige geweien hebben echter een scherpe punt bijvoorbeeld door een breuk of afwijking, waardoor er toch dodelijke slachtoffers kunnen vallen. Dit wordt een moordenaarsgewei genoemd.Mega geweiHet grootste gewei ooit behoorde tot het reuzenhert ( Megaloceros giganteus ) dat leefde tijdens de ijstijd. Dit gewei kon meer dan 3,5 meter breed worden en 50 kilogram wegen. In Nederland zijn reuzenhertfossielen gevonden bij Hengelo en Deventer. Sommige wetenschappers denken dat het reuzenhert uitstierf juist vanwege zijn grote gewei: door de opkomende bossen kon hij zich steeds moeilijker bewegen.