Paardenbloem veel nuttiger dan je denkt

Niks gewoner dan een paardenbloem zou je zeggen, maar dat is schijn. Want er bestaan niet alleen meer dan duizend soorten in ons land, de plant is ook nog eens bijzonder nuttig. Niet alleen voor de bodem, maar ook voor insecten die ze graag opzoeken. En ook de mens kan profiteren van deze bloem, want je kunt er allemaal lekkere dingen mee maken.

Niet populair

Maar helaas is de paardenbloem niet populair. Wie op internet kijkt komt al gauw op pagina’s met onkruidbestrijding, want zo zien veel mensen deze bloem. In de tuin, in plantsoenen en weilanden, overal wordt de paardenbloem uitgetrokken, weggemaaid of bestreden. En dat zorgt er voor dat de soort achteruitgaat en dat is jammer. Meer dan tachtig procent van de soorten is verdwenen en daarbij de biodiversiteit.

Want als insecten in het vroege voorjaar weer tot leven komen, vinden ze de bloeiende paardenbloemen als waardevolle voedselbron. Ook de achteruitgang van weidevogels is te koppelen aan de verdwijning van de paardenbloemen uit de weidegebieden. Juist als de kuikens uit hun eieren kruipen vinden ze op snavelhoogte hun voedsel op de bloeiende paardenbloemen.

Monument voor de paardenbloem

Dat was in 2020 reden voor Herbarium Frisicum en Taraxacum Nederland om de laatste zondag van april uit te roepen tot Nationale Dag van de Paardenbloem. Deze zondag is dat voor de derde keer. Met een fotoactie getiteld Monument voor de paardenbloem wordt iedereen gevraagd een foto van de paardenbloem te maken en die op Instagram te plaatsen. Hopelijk wordt hiermee korte metten gemaakt met het imagoprobleem die de bloem heeft, want hij is gewoon hartstikke mooi.

Recept

Recept van Katja Staring van Dailygreenspiration voor Paardenbloemhoning.

Pluk 50 gram bloemen op een schone plek. Doe ze in een pan met 2 grote schijven (bio)citroen. Voeg voor extra smaak een kaneelstokje toe. Schenk er kokend water op tot de bloemen net onder staan (plm 300 milliliter). Laat het 24 uur intrekken. Zeef het mengsel vervolgens in een schone theedoek en knijp die goed uit. Kook het verkregen sap met 250 gram geleisuiker tot gelei. Giet het kooksel in een schone jampot en laat die ondersteboven afkoelen.

paardenbloembloemen © Katja Staring

