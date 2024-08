Cruiseschip Disney Dream slaat Amsterdam over na acties XR

Het cruiseschip Disney Dream, dat op 6 september in Amsterdam zou aankomen, vaart de hoofdstad voorbij. Dat meldt onder meer een boekingswebsite op socialemediaplatform X. De rederij vreest niet te kunnen aanmeren in Amsterdam "door problemen met toegang tot de haven". De afgelopen weken hebben activisten van Extinction Rebellion de sluis bij IJmuiden geblokkeerd uit protest tegen cruiseschepen en daarmee verzetten zij zich tegen de schadelijke impact van de cruisevaart op het klimaat.

In een Facebookgroep wordt een e-mail van Disney Cruise Line gedeeld waarmee reizigers op de hoogte worden gebracht over het aangepaste reisschema. In die mail spreekt de rederij van "problemen buiten onze controle", zonder die verder toe te lichten. Ter compensatie biedt de rederij reizigers een tegoed van 250 dollar (ongeveer 224 euro) aan om aan boord te besteden. Het schip dat volgende week zondag vertrekt uit Southampton vaart via Hamburg door naar het Belgische Zeebrugge, waar het nu twee dagen zal verblijven in plaats van een dag.