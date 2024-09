Corridor voor vlinders werkt in het Leusveld

De kleine ijsvogelvlinder heeft alleen wel meer nodig dan een vlindercorridor. De soort doet het goed in natte bossen en heeft wilde kamperfoelie nodig. Deze planten moeten minstens een meter of anderhalve meter hoog zijn. Op de blaadjes van deze plant zetten de vlinders hun eitjes af. Als de eitjes eenmaal zijn uitgekomen, eet de rups de blaadjes op, op de middennerf na. De rups overwintert nog een paar maanden, en dan het jaar erna verpopt het zich tot vlinder.

De vlinder leeft vooral in hogere delen van de bomen, maar komt ´s ochtends naar beneden via die open plekken om te foerageren. Het gaat dan op zoek naar de nectar van bramenbloemen en later in het jaar de bloemen van de vuilboom. Ook voeden ze zich met rottend fruit, mest of vocht.