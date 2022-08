Corona-afval doodt dieren over de hele wereld

Het begon allemaal toen zwerfvuil-onderzoekers in de Leidse grachten een baars vonden die gevangen was geraakt in een latex handschoen. Het is, voor zover bekend, het eerste Nederlandse slachtoffer van corona-afval. Sindsdien proberen ze de gevolgen van de corona-afvalberg op de dierenwereld in beeld te krijgen.

De mondmaskers en handschoenen die ons moeten beschermen, zijn juist gevaarlijk voor de dieren om ons heen. Overal ter wereld, op het land en in het water, raken dieren verstrikt of krijgen ze corona-afval in hun maag, waarschuwen Leidse wetenschappers. Ze vragen hulp van iedereen om de gevolgen beter in kaart te brengen.

Biologen Auke-Florian Hiemstra van Naturalis Biodiversity Center en Liselotte Rambonnet van de Universiteit Leiden begonnen aan een zoektocht om te achterhalen hoe vaak en waar interacties tussen corona-afval en dieren voorkomen. Ze verzamelden observaties van Brazilië tot Maleisië, van sociale media tot lokale kranten en internationale nieuwswebsites. Een vos in Engeland, vogels in Canada, egels, meeuwen, krabben, en vleermuizen – allerlei dieren, overal, raken verstrikt in mondkapjes, zo bleek.





Verstikking door mondkapjes

Ze vonden berichten over apen die kauwen op mondkapjes en over een pinguïn met een mondkapje in de maag. Ook huisdieren, met name honden, bleken mondkapjes in te slikken. “Dieren raken verzwakt door de verstrikkingen, of verhongeren door het plastic in hun maag”, benadrukt Rambonnet. De diversiteit aan dieren die beïnvloed worden door het corona-afval is groot. “Gewervelden en ongewervelden, en of ze nou op het land leven, in zoet of in zout water, er zijn dieren die verstrikt raken, of gevangen komen te zitten in het corona-afval’, vertelt Hiemstra. Ook zijn er dieren die het afval gebruiken als nestmateriaal, zo schrijven ze in hun overzichtsartikel in het vakblad Animal Biology. Meerkoeten in de Nederlandse grachten gebruiken mondkapjes en handschoentjes als nestmateriaal. “Ook verpakkingen van zakdoekjes werden teruggevonden in nesten. Zelfs de symptomen van covid-19 zie je dus terug aan de bouwsels van dieren” aldus Hiemstra.

Citizen science