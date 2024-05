Concert van een blauwborst, foeragerende das en eendenkuikens

Das eet lekker hapje

Dassen zijn geen goede jagers. Ze hebben daardoor geen heel kieskeurig dieet en eten eigenlijk alles wat ze tegenkomen. Dat zijn voornamelijk veel regenwormen, maar ook bosvruchten, noten, paddenstoelen en zelfs af en toe een knaagdier. Omdat dassen vooral in de avond en nacht actief zijn, kom je ze overdag niet zo snel tegen in het wild. Toch kon Renzo van den Akker dit exemplaar mooi vastleggen!

Familie dassen © irmos

Grote Bonte specht zoekt insectenlarven

Deze grote bonte specht haalt met zijn snavel het boomschors weg op zoek naar insectenlarven. Dat gaat het makkelijkst in zacht of rottend hout. Deze specht is gefilmd door Roald van Os.

De grote bonte specht komt je waarschijnlijk bekend voor, maar wist je dat de familie van spechten in totaal uit wel 210 soorten bestaat? In deze fotoserie zie je de zes soorten die je in Nederland kunt tegenkomen.

Grote bonte specht vrouwtje © pieterbj

Muurhagedissen leven graag op stenen

Natuurfilmer Boom Rodenburg kon deze muurhagedis mooi vastleggen. Omdat ze net als alle reptielen koudbloedig zijn, wonen ze graag op stenen of gaten in de stenen muren. Omdat stenen en rotsen warmte vasthouden, is dat de ideale woonplek voor deze soort. Wil je meer weten over de muurhagedis? Bekijk dan het fragment van vroege Vogels TV.

Kuikens van de parkeend blijven samen

Wat een prachtig beeld van deze kleine eendenkuikens maakt Ivo Zwiers! Het zijn kuikens van parkeenden, een mengvorm tussen Wilde Eend en verschillende gedomesticeerde soorten. Ze krijgen ook wel eens de naam 'tamme eend'.

Eenden krijgen zes tot twaalf kuikens per keer. Alle kuikens blijven na de geboorte enkele weken samen tot ze zelfstandig genoeg zijn om hun eigen weg te gaan. Dit groepje blijft lekker dichtbij elkaar!