Europese Commissie wil naar een dierproefvrij Europa

Als het aan de Europese Commissie ligt worden er in de toekomst geen dierproeven meer gedaan voor toxiciteits- en veiligheidstesten. Dat zegt ze in reactie op een burgerinitiatief waarbij 1,2 miljoen Europese burgers hun handtekening hebben gezet voor een proefdiervrij Europa. Maar is zo’n toekomst überhaupt mogelijk? Te gast zijn Debby Weijers, directeur van stichting Proefdiervrij en Katja Wolthers, arts-viroloog aan het AMC.

Sinds 2013 mogen er in de EU voor cosmetica geen dierproeven meer uitgevoerd worden. Testen waarbij medicijnen of bijvoorbeeld voedsel worden onderzocht zijn nog wel toegestaan. Volgens Cruelty Free Europe werden er in 2017 zo’n 23,5 miljoen dieren gebruikt voor dierproeven. In Nederland werden bijna een half miljoen dieren gebruikt; veelal muizen, vissen en ratten. Experimenten met honden, katten en apen komen voor, maar zijn een minderheid.