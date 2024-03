Complexe dans van een zwerm kieviten

Het lijkt wel of deze vliegende zwerm kieviten een gechoreografeerde dans uitvoert in de lucht. Ze cirkelen heen en weer en dalen vervolgens langzaam weer af naar hun positie op de grond. Natuurfilmer Stephan Jourdan kon de zwerm mooi vastleggen in de buurt van het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen: “Het was schitterend wandelweer. Vanop een bankje bij de Groene Jonker had ik goed zicht op het water dat volzat met honderden alerte kieviten. Regelmatig vloog een grote groep op, om even later weer tot rust te komen.”