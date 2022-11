Compilatie: egels bereiden zich voor op de winter | Zelf Geschoten

In deze compilatie zien we hoe egels 's nachts én overdag druk in de weer zijn met het voorbereiden van hun winternest. En zoals je ziet: een egelhuis leent zich hier uitstekend voor. Gefilmd door Esmée Bakker, Jos Broeders, Noor Bennink en Evert Hasselaar.

Het is een drukte van jewelste in de achtertuinen! In deze periode is de egel namelijk veel actief om zich voor te bereiden op de winter. Vanaf oktober of november gaat de egel over het algemeen in winterslaap, die duurt tot het voorjaar. Egels bouwen hiervoor een nest onder heggen, struiken, houtblokken of bijvoorbeeld onder een schuur. Hun nest vullen ze met onder andere droge bladeren om het goed te isoleren.

Egels kun je in heel Nederland tegenkomen, omdat het dier in veel verschillende landschappen kan overleven. Zo komt hij in de bebouwde kom voor, maar ook in loofbossen, weiden en grasvelden. Zelfs in begroeide zandduinen kun je dit diertje nog tegenkomen. De egel voelt zich minder tuis in moerasgebieden en naaldwouden en probeert dit dan ook te vermijden.

Egels mag je vanaf 2024 niet meer als huisdier hebben © FotografieNiel

Aantrekkelijke tuin

Hoop je dat er een egel in jouw achtertuin komt? Die kans kun je vergroten door de tuin zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor egel. Dit kun je doen door voor afwisseling in de tuin te zorgen met gras, struiken, andere planten en rommelige plekken. Maak ook doorkruipgaatjes in je schutting zijn ideaal. Zo kan de egel zich makkelijker verplaatsen door tuinen. Als je de tuinen van meerdere buren op deze manier met elkaar verbindt ontstaat een zogenaamde Egelsnelweg.

Als je een egelhuisje maakt of koopt kan de egel daar schuilen en misschien zelfs jongen in krijgen.

Bijvoeren

Ten slotte is het fijn als je een schaaltje water en eventueel kattenbrokjes in je tuin zet. Kies niet voor melk, want dat is niet goed voor de egel of andere dieren. Christien zette eten buiten en zorgde ervoor dat de buurtkatten niet bij het voer konden komen, met behulp van een buis die door de schuurpoort liep. De katten waren namelijk te groot voor de buis. Da's slim!

Later in winterslaap

Egels blijven tot steeds later in het jaar actief. Normaal gesproken krijgen egels in september of oktober nestjes, maar de afgelopen jaren schuift dat steeds verder op. Sommige krijgen nu nog in december nesten.

Ook het moment dat egels in winterslaap gaan, wijkt steeds meer af. Door de zachtere winters gaan sommige egels pas in januari hun winterslaap in. Of de zachte winters ervoor zorgen dat egels echt korter slapen, is nog niet goed onderzocht. Wel weten we dat egels echte opportunisten zijn, dus wellicht kunnen ze goed inspelen op het veranderende klimaat.