De comeback van vlas

Van de zaadjes van vals kun je lijnzaadolie maken en van de vezels linnen. Vroeger stond het hele boerenlandschap vol met dit gewas. In de jaren '70 sloten de meeste vlasfabrieken en daarmee verdween ook de blauwe bloemenzee uit ons landschap. Maar, vlas is weer in trek. Steeds meer boeren krijgen interesse in het telen van deze soort. Verslaggever Pleun Aarts ging op bezoek bij de grootste vlasverwerker van Nederland.

"Vlas gebruikt veel minder water dan katoen, heeft niet veel stikstof en ook heel weinig bestrijdingsmiddelen nodig" zegt Bert Wilschut van coöperatie Buijtenland van Rhoon trots. In het buitengebied van Rhoon, dat in transitie is van intensieve landbouw naar natuurvriendelijkere manier van telen, wordt na jaren van afwezigheid weer veel vlas geproduceerd. En dat ligt nu bij van der Bilt Zaden en Vlas te wachten om verwerkt te worden. "De aanvoer neemt toe" zegt directeur Lenno Vermaas wijzend op de enorme hoeveelheid balen die in het magazijn opgesteld staan.

Van vlas naar textiel

Vlas is een bastvezel, zowel de binnenkant van de stengel als de buitenkant kan worden gebruikt, in de bouwsector bijvoorbeeld. Maar de meest bekende toepassing is textiel. Afhankelijk van de kwaliteit van de plant kun je er gordijnen of kleding van maken. "En écht goede linnen moet een beetje glanzen en daar wrijf je de kreukels zo uit" zegt Vermaas.

Op dit moment wordt een groot deel van het vlas naar Azië getransporteerd om daar gesponnen te worden tot bruikbaar garen. "Dat zouden wij liever anders zien" zegt Wilschut. De coöperatie is met Rotterdamse textiel- en modeontwerpers bezig om te kijken hoe ze ook dit deel van de keten weer naar Nederland zouden kunnen halen.

Meer mensen in linnen