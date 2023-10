Column van Nathalie Baartman - de pionier

In Bruinehaar, een buurtschap in Twente, woont boer Jan. Pal naast de Engbertsdijksvenen. Een stil en uitgestrekt veenlandschap dat in de herfst de velduil, de blauwe kiekendief en de klapekster herbergt. Boer Jan bemint dat zeldzame stukje hoogveen. Natuur waaraan hij en zijn voorouders zijn opgegroeid. Dus toen in de jaren 90 dit verstilde gebied de waardige titel Natura 2000 ontving, wist Jan genoeg. Behoud van het kwetsbare veen betekende voor hem stoppen met intensieve veeteelt.

En in 1999, toen nauwelijks in Nederland nog het woord stikstof klonk, was Jan al omgeschakeld. Uit vrije wil. Uit liefde voor de oale groond. Jan en ik lopen over zijn land. De grond is drassig. Het miezert een beetje. In de verte zie ik z’n koeien grazen. Het zijn blaarkoppen. Een oud Hollands runderras dat bij deze omgeving past. Het vreet aan de pas ontloken berkenboompjes', vertelt Jan. En dat komt de glorieuze terugkeer van het veenmos ten goede. Veenmos gedijt niet in de luwte van berkenstammen. Veenmos gedijt bij nattigheid.