Column Kees Moeliker: Stappenplan voor eendjes voeren

In mijn woonplaats Rotterdam is het eendjesvoeren weer in het nieuws. Eind maart 2022 kondigde de gemeente een verbod op het voeren van stadsdieren aan dat op 1 juli ingaat. Het persbericht meldt ‘Deze maatregel moet voorkomen dat stadsvogels ziek worden en dat plaagdieren, zoals ratten, van het voedsel op straat profiteren’. Dat laatste is waar het feitelijk om gaat: een afvalprobleem. Pannen vol rijst leeg kieperen. Hele broden in de sloot mikken. Je reinste milieuvervuiling – slecht voor de waterkwaliteit en het trekt ratten naar plaatsen waar we ze liever niet zien. Dat moet aangepakt worden, maar eendjesvoeren verbieden?