Column Jelle Reumer: Vanzelfsprekendheid

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog had er zich in heel Europa geen oorlog meer voorgedaan, althans niet in de zin van agressie van het ene land tegen het andere. De bloedige ellende in voormalig Joegoslavië was een burgeroorlog, er was toen geen sprake van een land dat een ander land binnenviel. Meer dan vijfenzeventig jaar geen binnen-Europese agressie, dat was nooit eerder in de geschiedenis voorgekomen. Het feit dat we in vrede konden leven, leek vanzelfsprekend. Tot 24 februari, toen de oorlog in Oekraïne begon, want toen was het gedaan met die vanzelfsprekendheid. We werden ruw uit onze lange winterslaap wakker geschud. Zelfs vrede is niet meer vanzelfsprekend.