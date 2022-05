Column Elfie Tromp: Zingen omdat het zalig is

Afgelopen weekend keek ook ik het Songfestival en beoordeelde, alsof ik er écht verstand van had, het stemgeluid van elke act. Sinds ik zelf zangles heb, weet ik niet zeker of ik beter ben gaan klinken, maar het klinkt wél alsof ik er verstand van heb. Mooie modulatie, zei ik bijvoorbeeld, of: wow, wat een geweldige belt. En: mwah, die overdrive klinkt geforceerd. Menig zanger en zangeres zette hun hele ziel en zaligheid in, zoals dat hoort, hun hele carrière hing er namelijk vanaf; het is de dood of de gladiolen en ze kropen, stampten en schudden in verschillende stadia van opwinding over het podium.