Column Dolf Jansen: Klimop

Ik was denk ik een jaar of zeven toen ik voor het eerst de kracht van de klimop zag. Waarbij ik gelijk een disclaimer invoeg. Ik weet niet of klimop de officiële naam is. Ik denk dat er vele soorten zijn. Ik wil geen enkele klimopoloog een vervelende zondag bezorgen, maar alles, echt alles dat omhoog en alle kanten opgroeit en zich met kleine zuignapjes, takjes, twijgjes en volgens mij soms ook handjes vastklampt aan een muur of hekwerk of boom, dat alles noem ik de komende drie minuten even klimop. Ok? Dank u wel!

Ik realiseer me opeens: klimop is als institutioneel racisme. Het is overal, maar vaak heeft het een andere naam. Verder denk ik trouwens stukken positiever over klimop. En dat komt ook door de eerste ervaring, een jaar of 52 geleden. We waren met het toenmalig gezin ergens in het bos wezen wandelen. Dat deden we eigenlijk elk weekend. En altijd bepaalde mijn vader de plek, de route en later in het jaar de hoeveelheid bramen, die ik met mijn kleine handjes moest plukken voordat ik mee terug mocht in de rode Fiat 600. En dat was natuurlijk een grapje. Ik mocht natuurlijk altijd mee terug. En de Fiat was ondertussen een mosterd kleurige 127. En ik werd pas jaren later hardloper.