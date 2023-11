Colombia kampt met een groeiend aantal nijlpaarden

Escobar importeerde in de jaren tachtig allerlei dieren om in de buurt van zijn thuisstad Medellin een wildlifepark te creëren. Na zijn dood in 1993 werden de dieren losgelaten. De nijlpaarden gedijden goed in savannegebied Antioquia, waar de rivieren en moerassen voor meer dan voldoende voedsel zorgen en de nijlpaarden geen vijanden hebben. Volgens lokale bewoners had het wildlifepark van Escobar slechts vier nijlpaarden, de autoriteiten stellen dat er nu 166 rondlopen in de regio.