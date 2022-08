Onderzoekers bedenken treinwagons die CO2 uit de lucht halen

De benodigde energie die het systeem nog wel nodig heeft, kan bijvoorbeeld worden opgewekt met zonnepanelen aan de buitenkant van de wagons. Ook kan energie worden teruggewonnen wanneer de trein remt, opperen de onderzoekers, een concept dat al beproefd wordt bij elektrische auto's. Hoofdauteur E. Bachman zegt: "Elke volledige rem-manoeuvre genereert genoeg energie om twintig huizen een dag van stroom te voorzien, dus we hebben het niet over een triviale hoeveelheid energie."

De verzamelde CO2 wordt geconcentreerd opgeslagen in een vloeistofreservoir dat regelmatig wordt geleegd. Bijkomend voordeel van de rijdende installaties is dat ze niet zoveel weerstand zullen oproepen als vaste installaties die op het land worden gebouwd. "De infrastructuur bestaat", aldus co-auteur Geoffrey Ozin. "Het enige dat we hoeven te doen, is profiteren van wat er al beschikbaar is."