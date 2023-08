CO2-opslagproject Porthos mag doorgaan

Maar natuurorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) ging in verzet tegen de bouwplannen van een compressorstation en de CO2-leiding, uit vrees voor de schade aan natuur in nabijgelegen duingebieden. Daarnaast vindt MOB dat de Nederlandse overheid de fossiele bedrijven met de bijbehorende subsidies van ruim 2 miljard euro te veel helpt bij het opruimen van hun rommel.

Het Porthos-project mag doorgaan, is besloten door de Raad van State. Porthos wil de komende vijftien jaar zo'n 10 procent van de CO2-uitstoot van de industrie rond Rotterdam afvangen en opslaan in lege gasvelden in de Noordzee. Dat vermindert de broeikasgassen die in de atmosfeer komen en helpt zo in de strijd tegen de opwarming van de aarde, vindt het door het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland opgezette project.

Reactie ministers op uitspraak

Het kabinet is "ontzettend blij" dat het project Porthos, waarmee CO2 wordt vervoerd en opgeslagen onder de Noordzee, mag doorgaan. Dat zeggen ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken) en Rob Jetten (Klimaat) in een gezamenlijke reactie.

Porthos hoeft nu geen natuurvergunning aan te vragen en kan naar verwachting begin volgend jaar van start gaan. "Belangrijk nieuws voor de energietransitie en het klimaat", vindt Jetten. "Het klimaat wacht niet, en Porthos levert een grote bijdrage aan het halen van onze klimaatdoelen van 2030." In dat jaar moet de CO2-uitstoot met zeker 55 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990, om schadelijke klimaatverandering te beperken.

Voorgeschiedenis

De ministers maakten voor het Porthos-project aanvankelijk gebruik van de zogenoemde bouwvrijstelling. In een tussenuitspraak in deze zaak oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak in november vorig jaar dat die niet gebruikt mag worden. Dat betekende dat de ministers voor het project een individuele beoordeling van de stikstofgevolgen moesten maken.

Die was tijdens de procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak al gemaakt, maar de bezwaarmaker, de Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB), had daarop nog niet kunnen reageren. Na de tussenuitspraak kwam MOB met een reactie op de individuele beoordeling. Volgens de milieuorganisatie schiet deze beoordeling op meerdere punten tekort en worden daardoor de stikstofgevolgen van het project onderschat.

Tijdelijk en beperkte gevolgen

Het project leidt wel tot een tijdelijke en beperkte toename van de stikstofuitstoot op delen van de omliggende Natura 2000-gebieden, die varieert tussen 0,01 mol en 0,57 mol stikstof per hectare per jaar. Maar de ministers hebben op basis van objectieve gegevens aangetoond dat in dit geval is uitgesloten dat deze natuurgebieden daarvan “significante gevolgen” ondervinden. Er is dus voldaan aan de eisen van het natuurbeschermingsrecht.