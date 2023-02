CO2-neutrale biobrandstof verdient een plek in het nationale beleid

Biobrandstoffen worden gemaakt van plantaardige materialen en afval. Technisch gezien is het mogelijk om op 100 procent biobrandstof te rijden. Maar in de huidige praktijk is de beschikbare totale voorraad te klein en daarom worden deze biobrandstoffen gemengd met fossiele diesel. Sinds 2022 is het verplicht om daarvoor minimaal 17,9 procent biobrandstoffen te gebruiken. Dit percentage loopt op tot 28 procent in 2030. Het nadeel van bijmenging is niet alleen dat het geen zero-emissieoplossing is, maar ook dat zo alle typen transportmotorvoertuigen gebruik maken van de schaarse biobrandstoffen, dus ook die voertuigen (zoals personenauto’s en busjes) waarvoor goede zero-emissiealternatieven zijn, namelijk 100 procent elektrisch. Hierdoor worden de schaarse biobrandstoffen niet optimaal benut. Door de schaarse voorraad 100 procent aan te wenden voor vrachtwagens, waarvoor de stap naar 100 procent-elektrisch nog tijd en moeite kost, ontstaat er een snel te realiseren hoognodige nieuwe zero-emissievariant voor het transport.