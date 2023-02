CO2-assistenten, Waterschappen, bodem enten en alle overige onderwerpen

15 maart stemt Nederland voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Bij de waterschappen staan belangrijke kwesties met betrekking tot natuur en milieu op het spel. In de aanloop naar de verkiezingen behandelt Vroege Vogels daarom verschillende urgente thema’s die spelen bij de waterschappen. In deze aflevering; het waterpeil, verhogen of verlagen?

De verkiezing van De Boom van het Jaar en haar Europese equivalent Tree of the Year draaien niet om de dikste, oudste of mooiste boom, maar om bomen met een opvallende geschiedenis, legende of functie binnen hun gemeenschap. Doel van de verkiezing is het verhogen van het bewustzijn voor bomen in het algemeen en hun relevantie in de omgeving waarin zij staan. Voor een ieder die ook op deze boom wil stemmen hier de link.