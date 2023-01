Clara, de eerste neushoorn in Nederland

Wat zal het een verschijning zijn geweest, een soort wonder voor de Amsterdammers in 1741, toen er een neushoorn in de haven aankwam. Clara was vanuit India naar Nederland gehaald als kermisattractie en reisde in een speciaal voor haar gemaakte wagen door heel Europa. Tussen het reizen door stond ze in een weilandje in Amsterdam-Noord.