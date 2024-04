Cites buigt zich wat later over bescherming olifanten Nieuws • 06-06-2007 • leestijd 2 minuten • bewaren

Tijdens de internationale conferentie over beschermde dieren en planten in Den Haag (Cites) wordt woensdag nog niet officieel vergaderd over olifanten. De oorspronkelijke planning is aangepast om de Afrikaanse landen nog wat meer tijd te geven met een gezamenlijk voorstel te komen. De verwachting is dat de handel in ivoor begin volgende week alsnog op de Cites-agenda verschijnt.

Volgens een woordvoerder van Cites is dinsdag besloten de agenda te veranderen, toen bleek dat vertegenwoordigers van de Afrikaanse landen nog volop met elkaar in discussie waren. Kenia en Mali willen hun olifanten beschermen door de komende twintig jaar geen handel in ivoor toe te staan. Landen als Botswana en Zuid-Afrika, die wel veel olifanten hebben, willen het ivoor dat zich nu opstapelt van dieren die bijvoorbeeld door ziekte zijn omgekomen, wel kunnen verkopen. Het geld van de verkoop zouden ze moeten steken in het verbeteren van de omgeving.

Willem Wijnstekers, secretaris-generaal van Cites, gaf eerder aan dat hij vindt dat landen moeten doen wat ze het beste kunnen. ,,Het is jammer dat Afrika niet met een stem spreekt. Cites is er om te zorgen dat de verschillende uitgangspunten elkaar niet in de weg zitten. Wat goed is voor het ene land, moet niet ten koste gaan van een ander land. Kenia profileert zich met ecotoerisme, maar het heeft geen zin om van Afrika een groot Disneyland te maken waar toeristen wilde dieren kunnen zien. De voorzieningen daarvoor ontbreken en er zijn ook niet genoeg toeristen om dat succesvol te maken.''