Circulaire mode, Overijsselse landschap en alle overige onderwerpen

Oude kleding als grondstof voor nieuwe kleding. Klinkt heel mooi maar op dit moment lukt het maar bij 1% van de kleren die we weggooien. En dat terwijl wij hier in Nederland alleen al jaarlijks 255 miljoen kilo textiel weggooien. Ellen Mensink van Loop a life werkt er hard aan om de kledingindustrie zo circulair mogelijk te maken. Zo is ze nu druk bezig met een fabriek in Amsterdam om oude kledingstukken te verwerken tot ‘hoogwaardige vezels en garens’ die voor de productie van nieuwe kleding kunnen worden gebruikt. Met het opzetten van de fabriek wil Ellen Mensink modemerken aanzetten om voor volgende collecties in plaats van nieuwe wol, katoen en synthetische vezels, meer eigen reststromen te gebruiken. Want dan pas wordt de kledingindustrie daadwerkelijk circulair.

In het hart van het Overijsselse landschap

Zo’n 90 jaar geleden was niet de Rotterdamse haven of Schiphol het bruisende hart van de Nederlandse economie, maar was de textielindustrie in Twente goed voor zo’n 20% van het bruto nationaal product. De Twentse textielbaronnen, met Gerrit-Jan van Heek jr. voorop, waren begaan met het landschap waar zij woonden en kochten in die tijd veel natuurgebieden en landgoederen op, om te voorkomen dat die natuur verkwanseld zou worden. Heden ten dage hebben die aankopen ervoor gezorgd dat er in Overijssel nog veel natuurgebieden zijn: de erfenis van de textielindustrie. Auteur Luc Jehee en fotograaf Mark van Veen maakten er een boek over: ‘In het hart van het Overijsselse landschap’.

Luc Jehee en Mark van Veen bij de weer meanderende Buurserbeek © Henny Radstaak

Planten op de Afsluitdijk

Om de Afsluitdijk te verstevigen moesten alle oude stenen weg, en daarmee verdwenen ook alle planten. Nu de nieuwe stenen er liggen moeten de planten natuurlijk ook weer terugkomen. En daar wordt hard aan gewerkt. Verslaggever Merlijn Schneiders reist af naar Den Oever om te zien hoe dat verloopt.

Samen overwinteren heeft voor lieveheersbeestjes ook nadelen

In het najaar klonteren ze samen in menig garage of overkapping: het Aziatisch lieveheersbeestje. Dat is dan wel lekker warm, maar niet zonder gevaar. Samenklonteren is namelijk ook ideaal voor de verspreiding van ziektes. Insectendeskundige Aglaia Bouma verdiepte zich in een schimmel die ook wel bekend is als een heuse lieveheersbeestjes-SOA en vertelt erover in Vroege Vogels.

Volwassen veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje © johnnn

Turfvrije potgrond

Potgrond die je in de winkel koopt, bevat in de meeste gevallen turf. Deze turf is gewonnen in veengebieden die van groot belang zijn omdat ze op grote schaal koolstof opslaan. Daarom werd op vrijdag 18 november een convenant getekend om het gebruik van turf in potgrond terug te dringen. Aan de telefoon spreken we met Karin Bodewits van Stichting Turfvrij.