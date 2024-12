WNF Nederland helpt China om de reuzenpanda te beschermen

Al meer dan zestig jaar is de reuzenpanda het symbool van het Wereld Natuur Fonds. Sinds de oprichting ervan in 1961 staat het dier in hun logo. Christiaan van der Hoeven, werkzaam bij de organisatie, komt net terug uit China waar hij de leefgebieden van de reuzenpanda’s bezocht.

Sinds de vroege jaren tachtig heeft het Wereld Natuur Fonds zich op verzoek van de Chinese overheid ingezet voor de bescherming van de Reuzenpanda in het wild. Ondertussen is het beschermprogramma flink veranderd. De Panda staat nu helaas als “kwetsbaar” op de IUCN lijst van bedreigde soorten. Christiaan is sinds 15 jaar betrokken bij dit programma. Hij reist regelmatig naar China, met name naar de provincies Shaanxi en Sichuan in centraal China, waar het grootste deel van het Panda leefgebied zich bevindt.

Daar helpt hij bij het creëren van meer beschermd gebied en de aanleg van bamboebos om de versnipperde leefgebieden van de 1800 panda's die nog in het wild leven te verbinden. De beheerders van de reservaten krijgen advies hoe ze de mensen in de omgeving meer kunnen betrekken bij het beschermen van de panda. Daarnaast werden er ecoducten geïntroduceerd zodat de panda's en andere wilde dieren veilig een weg of spoorlijn kunnen oversteken. Ook helpt het WWF helpt met het onderzoeken en tellen van de panda’s door technisch advies te geven en met uitrusting voor de mensen die het veld in gaan. De tellingen gebeuren ongeveer in de ongeveer tien jaar.

Reuzenpanda is een efficiënt dier

Er zijn mensen die denken dat de reuzenpanda een sloom dier is dat zich niet weet voort te planten. Maar niets is minder waar, aldus Christiaan van der Hoeven: "Het is absoluut geen mislukt dier. maar juist erg efficiënt. De vrouwtjes stoten vanuit hoog in de bomen geurvlagen die de mannetjes vervolgens opvangen. Die komen naar de boom toe waar het vrouwtje zit. Als er meerdere mannetjes komen, vechten ze het uit. De winnaar mag vervolgens paren met het vrouwtje."

© Pexels

Ook bijzonder aan de reuzenpanda is de extra zesde vinger, die dient als een soort duim. Hierdoor kan de panda gemakkelijk bamboestengels met één hand vasthouden.

Panda-politiek

© WNF