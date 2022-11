Chinese wolhandkrab | Zelf Geschoten

De Chinese wolhandkrab is een exoot en leeft voornamelijk in zoet water. Zie je de wollige haren op zijn scharen links? Daar dankt de krab zijn naam aan. Gefilmd door Jos van Zijl.

Hoewel de Chinese wolhandkrab voornamelijk leeft in zoet water en tot ver landinwaarts gevonden kan worden, is hij voor zijn voortplanting afhankelijk van zout water. Twee keer in hun leven maken de krabben de lange reis naar de zee, om daar te paren. Zo'n reis kan wel honderden kilometers lang zijn.