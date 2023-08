China protesteert tegen lozingen afvalwater kerncentrale Fukushima

Japan begon vorige week met de eerste lozingen van het water dat is gebruikt om de kerncentrale in Fukushima te koelen na het nucleaire incident in 2011, veroorzaakt door een aardbeving en tsunami.

Hoewel het initiatief volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) voldoet aan de internationale veiligheidsnormen is vooral in buurland China fel protest ontstaan. Zo zijn volgens bronnen in de Japanse diplomatie twee Japanse scholen in China met stenen en eieren bekogeld.