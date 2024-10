Chimpansees beschermen door deep learning

De chimpansee is, samen met de bonobo, onze meest naaste verwant. De grootste chimpanseepopulatie van Tanzania, leeft in het Greater Mahale Ecosysteem, dat bijna 20.000 km2 groot is. Hierin ligt het Mahale Mountains National Park, een cruciaal leefgebied voor de oostelijke chimpansee. ‘Ondanks het belang van het gebied is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar de chimpansees in het hele park’, aldus Chitayat. En zonder die gegevens is het moeilijk om de populatiepatronen van chimpansees te begrijpen en goede strategieën te ontwikkelen om hen te beschermen.

De toekomst van de chimpansee hangt af van slimme beschermingsstrategieën en dat vraagt om veel data. Ecoloog Adrienne Chitayat deed onderzoek naar chimpansees in Tanzania en brengt voor het eerst de populatiedichtheid in het hele Mahale Mountains National Park systematisch in kaart. In haar proefschrift biedt ze een gedetailleerde ‘baseline’ van de dichtheid van chimpansees in dit reservaat. Chitayat ontwikkelde ook een nieuwe, op deep learning gebaseerde akoestische detector die de geluiden van chimpansees automatisch kan identificeren. Met deze technologie kunnen populaties efficiënter worden gevolgd en kunnen we beter anticiperen op mensgerelateerde dreigingen.

Chimpansees slapen in een nest en ze slapen zelden twee nachten achter elkaar in hetzelfde nest. Ze maken dus elke dag een nieuwe. Door het tellen van de nesten en te kijken naar hoe oud de nesten waren, kon Chitayat een betrouwbare schatting maken van de chimpanseedichtheid voor plaatsen in het hele National Park.

In de frontlinie van klimaatverandering

Chitayat: ‘Opvallend is dat de chimpansees de hele habitat gebruiken, en niet alleen de bosrijke delen. We troffen hen aan in zowel open als gesloten vegetatie, waarbij de populatiedichtheid gerelateerd was aan ecologische factoren zoals beschikbare voedselbronnen. Door te kijken naar hoe de chimpansees het landschap gebruiken en zich daarbinnen bewegen, kunnen we concluderen dat niet alleen de dicht beboste gebieden belangrijk zijn voor de bescherming van de dieren. Het ecosysteem bevindt zich in de frontlinie van klimaatverandering. Dat is waar een van de grootste dreigingen ligt.

Leren van geluiden

Het tellen van nesten is een goede en betrouwbare methode om chimpansees te volgen. Maar deze methode kost veel tijd en geld. Chitayat ontwikkelde een nieuwe, op deep learning gebaseerde detector voor gebruik met passieve akoestische monitoring. ‘Passieve akoestische monitoring is een revolutionaire techniek die automatisch alle geluiden in de buurt van het apparaat opneemt, waaronder de geluiden van chimpansees. Het kan worden gebruikt om te achterhalen waar de chimpansees zijn, hoe vaak, op welke tijdstippen, en met hoeveel individuen.

Het probleem is echter dat als je uren, dagen, weken aan geluidsopnames hebt, het veel te arbeidsintensief is om die allemaal af te luisteren.’ Chitayat onderzocht daarom of ze de identificatie van chimpansee-geluiden met behulp van deep learning kon automatiseren om de enorme datasets efficiënter te doorzoeken.Chitayat slaagde erin om van de akoestische detector een levensvatbare methode te maken.