Chemours/DuPont aansprakelijk voor PFAS-schade eind vorige eeuw

Chemiebedrijf Chemours (en voorheen DuPont) in Dordrecht is aansprakelijk voor schade door PFAS-uitstoot tussen 1 juli 1984 en 1 maart 1998. De rechtbank in Rotterdam oordeelt vandaag dat DuPont voor juli 1984 nog handelde volgens de vergunning. Na die tijd veranderde dat en had DuPont - en vervolgens Chemours - de gemeenten in de omgeving beter moeten inlichten.