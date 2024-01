Chemisch afval van Chemours mag niet naar Antwerpse afvalverwerker

Nederlands chemisch afval van de vestiging in Dordrecht van chemiebedrijf Chemours mag niet in Antwerpen worden verwerkt, meldt het Belgische persbureau Belga.

De Vlaamse minister van omgeving Zuhal Demir heeft dat beslist. Het Nederlandse afval zou volgens Belga aanvankelijk in de Amerikaanse staat North Carolina worden verwerkt. Maar daar maakten omwonenden bezwaar. De vergunning voor de afvalverwerking in de Verenigde Staten werd daarom tijdelijk gestopt. Daarop wendde Chemours, een afsplitsing van DuPont, zich tot Indaver, in de Antwerpse haven.