Chemelot krijgt gelijk van rechter over chemicaliën in afvalwater

De bedrijven stelden dat de deadline van 1 januari 2026 niet haalbaar is. De rechtbank geeft hen daarin gelijk. Het waterschap mag de datum dus niet afdwingen. Verder is het niet nodig dat de bedrijven chemicaliën verbannen uit de koelinstallaties, zo stelt de rechtbank. De bedrijven vochten ook deze eis aan, maar volgens de rechtbank volgt niet uit de voorschriften in de vergunning dat dit nodig is. "In het voorschrift staat welke stoffen (chemicaliën) niet in het procesafvalwater mogen voorkomen", legt de rechtbank uit, maar in de tekst staat "niets over de manier waarop dat moet worden bewerkstelligd. Dit zegt dus niets over de manier van koelen (wel of niet chemievrij)."